"Последствия этой катастрофы мы пока не можем представить". Зозуля - о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

"Утро друзья. Ну что, во-первых, хочу поблагодарить силы ПВО, которые этой ночью сбили 35 из 35 крылатых ракет, выпущенных по нашему государству, жестянками из каспийского моря. 100% результат. Боженьки.

Ну а во-вторых, р*ссияне не люди. Сегодня рано утром, эти подонки, взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас Херсонщину подтапливает. Страдают гражданские. Последствия этой катастрофы мы пока не можем представить. Думаю будет не один населенный пункт эвакуирован.

К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с убл****ми. Ссыкуны боятся контрнаступления и делают все, чтобы оттянуть этот момент. Чтобы разрушить планы ВСУ. Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет. Но не надо об этом кричать. Не надо постоянно писать в интернете под каждым постом проверенных телеграмм каналов, когда же оно будет?

ВСУ призвали всех к тишине. Сохраняйте ее. Однажды утром мы проснемся и узнаем, что наши ребята пошли вперед. А до этого момента - наша с вами основная задача - помогать военным. Откликаться на их сборы, потому что для лучшего результата они имеют много потребностей! Верим в ВСУ, ПВО и нашу неньку Украину!", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.