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На Сумщине российский дрон попал в частный дом – есть жертвы и раненые

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РФ – страна террористов

На Сумщине российский дрон попал в частный дом – есть жертвы и раненые

Андрій Єрмак Телеграм-канал

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В ночь на 7 июня на Сумщине в Юнаковской громаде в результате попадания "шахеда" произошел пожар и разрушение частного жилого дома. В результате теракта два человека погибли. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

Оккупанты просто запустили "шахед" в жилой дом, отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Кроме удара беспилотником, враг совершил серию минометных обстрелов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Россияне 4 раза обстреляли приграничье. Всего было зафиксировано 13 взрывов.

Также под обстрелом оказалась Белопольская громада Сумщины. Туда враг ударил семь раз.

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В статье: война с россией Андрей Ермак Shahed-136
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