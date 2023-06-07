На Сумщине российский дрон попал в частный дом – есть жертвы и раненые
РФ – страна террористов
Андрій Єрмак Телеграм-канал
В ночь на 7 июня на Сумщине в Юнаковской громаде в результате попадания "шахеда" произошел пожар и разрушение частного жилого дома. В результате теракта два человека погибли. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.
Оккупанты просто запустили "шахед" в жилой дом, отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Кроме удара беспилотником, враг совершил серию минометных обстрелов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Россияне 4 раза обстреляли приграничье. Всего было зафиксировано 13 взрывов.
Также под обстрелом оказалась Белопольская громада Сумщины. Туда враг ударил семь раз.
Популярное сейчас
- Реакция Байдена, эвакуация, уровень воды. Что известно по состоянию на утро 7 июня о последствиях подрыва Каховской ГЭС
- Бывшая девушка Антони заявила о 4-х случаях насилия со стороны футболиста. Он угрожал убить её и себя
- Полесье может подписать Шабанова
- Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО