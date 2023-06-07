В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспорт оружия Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил:

"Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг, направленный на разблокирование реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении нейтралитета".

I thank the Swiss parliament's upper house for an important move to unblock the re-export of Swiss-made weapons. We are looking forward to the next steps. I am grateful to Switzerland for its solidarity with Ukraine while upholding its neutrality. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в фирменном стиле выложил в свой Telegram-канал два эмодзи: флаг Швейцарии и рукопожатие.

Отметим, что принятие поправки не означает автоматического разрешения. Решение о поправке к закону приняла верхняя палата парламента – после того, как нижняя палата недавно отказалась голосовать за поставки оружия, ссылаясь на эту норму. Теперь, когда она устранена, нижней палате необходимо будет снова провести голосование по поводу реэкспорта своего оружия Украине.