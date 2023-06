В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспорт оружия Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил:

I thank the Swiss parliament's upper house for an important move to unblock the re-export of Swiss-made weapons. We are looking forward to the next steps. I am grateful to Switzerland for its solidarity with Ukraine while upholding its neutrality.