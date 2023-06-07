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В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины

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Швейцария придерживается нейтралитета

В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспорт оружия Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил:

"Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг, направленный на разблокирование реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении нейтралитета".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в фирменном стиле выложил в свой Telegram-канал два эмодзи: флаг Швейцарии и рукопожатие.

Отметим, что принятие поправки не означает автоматического разрешения. Решение о поправке к закону приняла верхняя палата парламента – после того, как нижняя палата недавно отказалась голосовать за поставки оружия, ссылаясь на эту норму. Теперь, когда она устранена, нижней палате необходимо будет снова провести голосование по поводу реэкспорта своего оружия Украине.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Андрей Ермак
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