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Россия обстреляла из артиллерии Сумщину и Никопольщину, в Донецкой области враг убил целую семью

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Россия обстреляла из артиллерии Сумщину и Никопольщину, в Донецкой области враг убил целую семью

НВ

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Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших – взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Погибла целая семья, как пишет Генпрокуратура – дедушка, его сын и 4-летний внук. Еще две девочки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили минно-взрывные травмы. Также пострадал 27-летний мужчина. Ему медики оказали помощь на месте происшествия.

Россияне обстреляли церковь и админздания на Сумщине. В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 153 взрыва. Обстрелам из минометов и артиллерии подвергся ряд громад.

Агрессор дважды обстрелял Никопольский район. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировской и Марганецкой громадам. Погибших и пострадавших нет. Территорию осматривают спасатели – уточняют последствия атак.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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