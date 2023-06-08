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Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей. Днем в город приехал Зеленский

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Воюем с террористами

Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей. Днем в город приехал Зеленский

Фото – Стас Юрченко

Новина українською

Российская армия обстреляла Херсон, об этом сообщил глава ОВА Прокудин – есть попадания в прибрежных районах и центральной части города. Очередной акт терроризма оккупанты совершили во время эвакуации гражданских.

Сейчас известно о, по меньшей мере, трех пострадавших: гражданской, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь.

Днем 8 июня стало известно, что президент Украины посетил Херсонскую область и провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. В самом городе Херсон Зеленский посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Утром вторника, 6 июня, оперативное команду Юг сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Андрей Ермак Александр Прокудин
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Источник:
t.me/ermaka2022

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