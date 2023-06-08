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Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, Орбан заявил об эскалации боев

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Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, Орбан заявил об эскалации боев

BelTA

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Каховскую ГЭС взорвала Украина. Его слова приводит BELTA.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США, обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?"

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В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны из-за "эскалации боев" в Украине.

"Прекращение огня и мир были бы самым важным, но сейчас в украинско-российской войне обостряются бои. Совет обороны собрался на рассвете. Безопасность Венгрии – наш приоритет".

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В статье: Александр Лукашенко война с россией Виктор Орбан Каховская ГЭС
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Источник:
belta

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