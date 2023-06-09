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Россияне ударили по больнице в Гуляйполе на Запорожье – есть погибшие и раненые

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РФ – страна-террорист

Россияне ударили по больнице в Гуляйполе на Запорожье – есть погибшие и раненые

Ермак Телеграм-канал

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Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак:

"Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы – младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека – ранены".

Напомним, 8 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Уманской области. Вражеские ракеты попали в автомойку и супермаркет (10 пострадавших). Также вчера россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей, а перед этим – Сумскую и Никопольскую области, в Донецкой области враг убил целую семью.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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