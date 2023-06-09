Россияне ударили по больнице в Гуляйполе на Запорожье – есть погибшие и раненые
РФ – страна-террорист
Ермак Телеграм-канал
Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак:
"Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы – младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека – ранены".
Напомним, 8 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Уманской области. Вражеские ракеты попали в автомойку и супермаркет (10 пострадавших). Также вчера россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей, а перед этим – Сумскую и Никопольскую области, в Донецкой области враг убил целую семью.
Популярное сейчас
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Не Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту
- Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
- Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Новости по теме
- 14:35 Украинские Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей. Днем в город приехал Зеленский
- 09:28 Украинские Россия обстреляла из артиллерии Сумщину и Никопольщину, в Донецкой области враг убил целую семью
- 14:56 Украинские В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины