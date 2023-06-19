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Россия атаковала Херсон и продолжила бить по городу во время укрощения огня пожарными

Общие новости
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Горели маршрутки, склады и выставочный зал

Россия атаковала Херсон и продолжила бить по городу во время укрощения огня пожарными

ДСНС

Новина українською

В ночь на понедельник, 19 июня, РФ ударила по Херсону. В результате мощных обстрелов вспыхнули пожары в нескольких районах города: пылали складские помещения, автозаправка, маршрутные автобусы и выставочный зал. Пожарные до утра боролись с огнем, причем под обстрелами россиян.

Сначала ГСЧС получила сообщение о возгорании газового резервуара на одной из автозаправок Херсона. Позже поступила информация о пожаре на одном из херсонских предприятий.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что всего за минувшие сутки россияне совершили 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов". Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

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В статье: Андрей Ермак война с россией
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