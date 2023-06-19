Россия атаковала Херсон и продолжила бить по городу во время укрощения огня пожарными
Горели маршрутки, склады и выставочный зал
ДСНС
В ночь на понедельник, 19 июня, РФ ударила по Херсону. В результате мощных обстрелов вспыхнули пожары в нескольких районах города: пылали складские помещения, автозаправка, маршрутные автобусы и выставочный зал. Пожарные до утра боролись с огнем, причем под обстрелами россиян.
Сначала ГСЧС получила сообщение о возгорании газового резервуара на одной из автозаправок Херсона. Позже поступила информация о пожаре на одном из херсонских предприятий.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что всего за минувшие сутки россияне совершили 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов". Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Популярное сейчас
- Легионера Динамо выгнали из расположения сборной
- Выжигали артиллерию и автомобильную технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 18 июня
- Модрич - единственный с 2004 года обладатель Золотого мяча, который остается без трофея в сборной
- Песков: Задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 10:05 Украинские По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, сделанной в обход санкций – полсотни ее компонентов произвели страны-партнеры
- 14:59 Украинские Россияне ударили по больнице в Гуляйполе на Запорожье – есть погибшие и раненые
- 14:35 Украинские Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей. Днем в город приехал Зеленский