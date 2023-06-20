Президент Франции сообщил о развертывании в Украине еще одной западной системы ПВО
Первое официальное подтверждение прибытия ЗРК SAMP/T – до этого писали только СМИ
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что система противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T сейчас развернута и уже работает в Украине, его цитируют Rai News и Le Monde.
"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей".
Передача Украине системы SAMP/T состоялась в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале этого года, по согласованию с Францией. Она может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения - до 25 километров. Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.
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