Протасов: Я и Ротань готовы взять на поруки Андрея Павелко
Функционер выступил в поддержку главы УАФ
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов вновь высказался касательно ареста президента ассоциации Андрея Павелко на 60 суток.
"Нахожусь в расположении сборной U-21 в Бухаресте. Сегодня для Украины матчем с Хорватией стартует молодежное Евро-2023.
Тем временем УАФ репрессируют. Позорный судебный процесс с намерениями ареста продолжается против генсека УАФ Юрия Записоцкого. А завтра львовские судьи будут рассматривать апелляционные жалобы адвокатов на незаконный арест руководителя ассоциации Андрея Павелко.
Если цель заказчиков - заблокировать нашу работу, то вы проиграли. Хотя на самом деле вы проиграли уже в тот самый момент, когда еще в конце прошлого года пытались совершить переворот в УАФ не менее позорными методами, чем те, к которым прибегаете сейчас, арестовывая людей без единого доказанного доказательства их вины.
Футбол - это командный вид спорта. И именно поэтому и я, и главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань в очередной раз подчеркиваем свою готовность взять на поруки Андрея Павелко. Мы в очередной раз выражаем свою полную поддержку президенту ассоциации и генеральному секретарю, осуждая незаконные действия против них.
К сожалению, футбольное сообщество Украины до сих пор не услышало и не увидело реакции гаранта Конституции нашего государства на этот судейский произвол. И поэтому я продолжаю апеллировать к Владимиру Зеленскому с призывом о соответствующей реакции.
Неужели так просто и безнаказанно можно разрушать работу ассоциации - члена УЕФА и ФИФА? Неужели так бесстыдно можно использовать для этих целей ресурс уголовно-репрессивной машины?
Это не может быть нормой для любого цивилизованного государства! И это точно не должно быть нормой для Украины, которая прямо в эти минуты борется за свое право на суверенное и демократическое развитие", - написал Протасов в Facebook.
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