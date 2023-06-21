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Протасов: Я и Ротань готовы взять на поруки Андрея Павелко

Общие новости
(2 голосов)

Функционер выступил в поддержку главы УАФ

Протасов: Я и Ротань готовы взять на поруки Андрея Павелко

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов вновь высказался касательно ареста президента ассоциации Андрея Павелко на 60 суток.

"Нахожусь в расположении сборной U-21 в Бухаресте. Сегодня для Украины матчем с Хорватией стартует молодежное Евро-2023.

Тем временем УАФ репрессируют. Позорный судебный процесс с намерениями ареста продолжается против генсека УАФ Юрия Записоцкого. А завтра львовские судьи будут рассматривать апелляционные жалобы адвокатов на незаконный арест руководителя ассоциации Андрея Павелко.

Если цель заказчиков - заблокировать нашу работу, то вы проиграли. Хотя на самом деле вы проиграли уже в тот самый момент, когда еще в конце прошлого года пытались совершить переворот в УАФ не менее позорными методами, чем те, к которым прибегаете сейчас, арестовывая людей без единого доказанного доказательства их вины.

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Футбол - это командный вид спорта. И именно поэтому и я, и главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань в очередной раз подчеркиваем свою готовность взять на поруки Андрея Павелко. Мы в очередной раз выражаем свою полную поддержку президенту ассоциации и генеральному секретарю, осуждая незаконные действия против них.

К сожалению, футбольное сообщество Украины до сих пор не услышало и не увидело реакции гаранта Конституции нашего государства на этот судейский произвол. И поэтому я продолжаю апеллировать к Владимиру Зеленскому с призывом о соответствующей реакции.

Неужели так просто и безнаказанно можно разрушать работу ассоциации - члена УЕФА и ФИФА? Неужели так бесстыдно можно использовать для этих целей ресурс уголовно-репрессивной машины?

Это не может быть нормой для любого цивилизованного государства! И это точно не должно быть нормой для Украины, которая прямо в эти минуты борется за свое право на суверенное и демократическое развитие", - написал Протасов в Facebook.

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В статье: Олег Протасов Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 14:34
і хто ти такий щоб апелювати до президента - ну бігав за мячем бив по воротах а тепер вирішив що можеш за злочинця мазу тягнути
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vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 14:31
скоро і за вас приймуться - так що кращє шукайте тих хто возьме вас на поруки
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