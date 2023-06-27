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Ермак: Верю, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года

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Надеемся на это

Ермак: Верю, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время встречи с журналистами.

По его словам, практически все страны с авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16.

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Причем некоторые готовы это сделать до конца этого года. Относительно других государств, по словам Ермака, есть технические вопросы, которые решаются.

"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - сказал руководитель Офиса президента.

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16.

Коалицию возглавили Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях проводить обучение украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

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В статье: Андрей Ермак война с россией
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