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Многолетний страж ворот Шахтера. Сегодня День рождения у Андрея Пятова

Общие новости
(1 голосов)

39 лет

Многолетний страж ворот Шахтера. Сегодня День рождения у Андрея Пятова

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кропивницком (Кировоград). Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).

Украинский голкипер – 11-кратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.

Серебряный призер молодежного чемпионата Европы. За главную команду страны провел 102 матча, в 47 из них не пропустил. Последним матчем в сборной для Пятова стал поединок против Армении (3:0) в Лиге наций.

Отметим, что также сегодня День рождения отмечают защитник сборной Украины U-21 Максим Таловеров и бельгийский полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Sportfan ( Миргород)
28.06.2023 в 14:22
Легенда Ворскли
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Brian Cohen (Дніпро)
28.06.2023 в 14:11
ЛЕГЕНДА.
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0
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