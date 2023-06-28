Многолетний страж ворот Шахтера. Сегодня День рождения у Андрея Пятова
39 лет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кропивницком (Кировоград). Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).
Украинский голкипер – 11-кратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.
Серебряный призер молодежного чемпионата Европы. За главную команду страны провел 102 матча, в 47 из них не пропустил. Последним матчем в сборной для Пятова стал поединок против Армении (3:0) в Лиге наций.
Отметим, что также сегодня День рождения отмечают защитник сборной Украины U-21 Максим Таловеров и бельгийский полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне.
???? З днем народження, легендо! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 28, 2023
⚒ Сьогодні Андрію Пятову виповнюється 39 років ????#Shakhtar #Легенда pic.twitter.com/IY2OC19fvJ
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