Многолетний страж ворот Шахтера. Сегодня День рождения у Андрея Пятова

Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кропивницком (Кировоград). Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).

Украинский голкипер – 11-кратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.

Серебряный призер молодежного чемпионата Европы. За главную команду страны провел 102 матча, в 47 из них не пропустил. Последним матчем в сборной для Пятова стал поединок против Армении (3:0) в Лиге наций.

Отметим, что также сегодня День рождения отмечают защитник сборной Украины U-21 Максим Таловеров и бельгийский полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне.