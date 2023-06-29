Шведская эко-активистка Грета Тунберг посетил Киев. Встретилась с Зеленским и Ермаком
В Украину прибыла международная рабочая группа по экологическим последствиям войны
t.me/ermaka2022
Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами.
Об этом сообщает в
По словам Ермака, также на встрече присутствовали бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон. Все они являются членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.
Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.
Он обратил внимание активистов на катастрофические последствия взрыва Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области. Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.
В то же время Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.
А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Вана рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.
Популярное сейчас
- "Вместо того, чтобы идти воевать, играешь здесь в футбол". Тренер-военный чешской команды оскорбил украиснкого футболиста
- Капитан сборной Украины U-21: В 1/4 финала с Францией будет сложнее
- Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина
- Силы обороны ликвидировали еще более семи сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 14:35 Украинские Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации жителей. Днем в город приехал Зеленский
- 23:05 Украинские Зеленский посетит саммите G7, где встретится с Байденом, - Ермак
- 11:56 Украинские Спецпредставитель КНР посетил Украину. Вероятно, он встречался не только с Кулебой и Ермаком, но и с Зеленским