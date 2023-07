"Их время еще придет". Министр обороны Украины – о немецких танках Leopard

Десятки немецких танков Leopard обязательно покажут, на что они способны. Об этом заявил в своем Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm