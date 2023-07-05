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Президент Литвы: Итоги июльского саммита НАТО не разочаруют украинцев

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Встреча будет в Вильнюсе

Президент Литвы: Итоги июльского саммита НАТО не разочаруют украинцев

LTR

Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе прозвучат такие договоренности и обязательства перед Украиной, которые не разочаруют официальный Киев. Об этом пишет LRT.

"Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимум, но уж точно получит многое. Я не стал бы так категорично формулировать, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны "в той или иной форме". Это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе".

"У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать. Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом".

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По его мнению, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году, то это будет успехом. Науседа добавил, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

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В статье: НАТО война с россией
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Источник:
lrt.lt

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