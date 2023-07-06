Две страны НАТО выступили за ускоренное вступление Украины в Альянс. У Байдена высказали позицию США
ВСУ уже освоили западное оружие
freepik
Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау в среду, 5 июля, выразили надежду, что Украина вступит в НАТО по ускоренной процедуре, подобной той, которой шла Финляндия.
"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к тем, которые являются стандартными в Альянсе", – заявил Збигнев Рау.
Джеймс Клеверли добавил, что украинские военные теперь имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО":
"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращенным, потому что мы признали, что они являются высокоспособными военными государствами. И я думаю, что мы должны подумать над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместным для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев".
Соединенные Штаты Америки при этом считают, что двери НАТО для Украины открыты, и решение об этом будет принято с согласия всех стран-членов после того, как Киев проведет реформы и будет отвечать всем требованиям Альянса. Об этом заявила также в среду во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Любое решение о членстве в Североатлантическом Альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.
"Поэтому, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции".
Жан-Пьер напомнила фразу президента Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.
"Президент США считает, что Украина может это сделать".
11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, во время которого Украина хочет получить четкие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.
Популярное сейчас
- Сабо: Испания преподнесла урок настоящего футбола
- Россия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие
- Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла
- Бахмут вернется под контроль Украины – ГУР, Сырский
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО