Шмыгаль: После войны Украина откажется от призыва. Основой обороны станет профессиональная армия

После войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль информирует, что во время совещания с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ по реформе безопасности и обороны "Украинский щит" обсудили видение Новой украинской армии.

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"Первоочередная задача - это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия к планированию и анализу. После войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", - отмечает Шмыгаль.

По его словам, еще один компонент Новой украинской армии – это развитие ВПК. Украина активно наращивает производство оружия и техники.

"Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать в себя активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", - добавил премьер.

Он также отметил, что во время заседания отдельно поднимались вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

"Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной", – резюмирует Шмыгаль.