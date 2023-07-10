  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "В кармане было 12 рублей". Буряк вспомнил, как ночью убежал из Москвы
В тренде

"В кармане было 12 рублей". Буряк вспомнил, как ночью убежал из Москвы

Общие новости
(2 голосов)

Легенда киевского "Динамо" рассказал подробности истории

"В кармане было 12 рублей". Буряк вспомнил, как ночью убежал из Москвы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Леонид Буряк в интервью клубной пресс-службе рассказал, как едва не оказался в московском "Динамо". Отметим, что сегодня легенде украинского футбола исполнилось 70 лет.

"Как-то был год, когда меня приглашали к себе шесть команд. Расскажу об одном серьезном случае. Меня посадил в самолет Лев Иванович Яшин, взял за руку и говорит, что я должен играть в московском "Динамо". Меня встретили в Москве, отвезли в гостиницу, а ночью я подумал: "Что я здесь делаю? В этом огромном городе, без родителей, не в родной Одессе". У меня в кармане было ограниченное количество денег - 12 рублей или около того. Их хватило, чтобы купить билет на самолет, ночью приехать на такси во Внуково и вернуться обратно в Одессу.

Это был как раз такой период, когда советская армия, ЦСКА, могли сделать спец наряд на любого человека и призвать его в армию. Меня начали преследовать, когда я прилетал с молодежной сборной СССР в Шереметьево. Был курьезный случай: мне сказали, что меня должен встретить администратор, чтобы отвезти куда надо. Выручил грузчик, который предложил мне сесть в тачанку для багажа, и меня таким образом перевезли из Шереметьево-1 в Шереметьево-2, где я сел в такси и уехал - это меня спасло.

На следующий день, когда я был в Одессе, выехал в Николаев, а оттуда вылетел в Киев, и здесь уже вел переговоры о переходе в киевское "Динамо", - рассказал Буряк.

По теме
yellow-arrow
Назревшая необходимость. На Сумщине эвакуируют жителей 5-километровой приграничной зоны
yellow-arrow
"В Бахмуте враг находится в ловушке". Сырский показал, как ВСУ выбивают россиян с позиций
yellow-arrow
Разведка Британии подсчитала ежедневные потери РФ и назвала причину высокой смертности оккупантов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Динамо (Москва) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
10.07.2023 в 15:04
Движение , свекла.
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
10.07.2023 в 15:04
А счас перевело обратно
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
10.07.2023 в 15:03
Что это за автоперевод
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
10.07.2023 в 15:03
Да что это с сайтом ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде