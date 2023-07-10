"В кармане было 12 рублей". Буряк вспомнил, как ночью убежал из Москвы

Бывший полузащитник "Динамо" Леонид Буряк в интервью клубной пресс-службе рассказал, как едва не оказался в московском "Динамо". Отметим, что сегодня легенде украинского футбола исполнилось 70 лет.

"Как-то был год, когда меня приглашали к себе шесть команд. Расскажу об одном серьезном случае. Меня посадил в самолет Лев Иванович Яшин, взял за руку и говорит, что я должен играть в московском "Динамо". Меня встретили в Москве, отвезли в гостиницу, а ночью я подумал: "Что я здесь делаю? В этом огромном городе, без родителей, не в родной Одессе". У меня в кармане было ограниченное количество денег - 12 рублей или около того. Их хватило, чтобы купить билет на самолет, ночью приехать на такси во Внуково и вернуться обратно в Одессу.

Это был как раз такой период, когда советская армия, ЦСКА, могли сделать спец наряд на любого человека и призвать его в армию. Меня начали преследовать, когда я прилетал с молодежной сборной СССР в Шереметьево. Был курьезный случай: мне сказали, что меня должен встретить администратор, чтобы отвезти куда надо. Выручил грузчик, который предложил мне сесть в тачанку для багажа, и меня таким образом перевезли из Шереметьево-1 в Шереметьево-2, где я сел в такси и уехал - это меня спасло.

На следующий день, когда я был в Одессе, выехал в Николаев, а оттуда вылетел в Киев, и здесь уже вел переговоры о переходе в киевское "Динамо", - рассказал Буряк.