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Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы

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До момента выплат репараций Украине – ничего не будет

Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Страны G7, а именно США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, не будут возвращать российской федерации заблокированные активы до момента выплат репараций Украине. Об этом говорится в заявлении группы, принятой в Вильнюсе.

Также существует необходимость создания международного механизма для возмещения убытков Украине.

Ранее стало известно, что страны G7 согласовали многосторонние рамки для предоставления Украине долгосрочных "гарантий безопасности", направленных на защиту от будущей агрессии со стороны России. Декларация будет открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину.

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В статье: Андрей Ермак санкции G7 война с россией
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Источник:
t.me/ermaka2022

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