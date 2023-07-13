Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы

Страны G7, а именно США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, не будут возвращать российской федерации заблокированные активы до момента выплат репараций Украине. Об этом говорится в заявлении группы, принятой в Вильнюсе.

Также существует необходимость создания международного механизма для возмещения убытков Украине.

Ранее стало известно, что страны G7 согласовали многосторонние рамки для предоставления Украине долгосрочных "гарантий безопасности", направленных на защиту от будущей агрессии со стороны России. Декларация будет открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину.