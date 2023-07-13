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Чигринский: При всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер

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Но Луческу ближе Дмитрию

Чигринский: При всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер

Павел Паламарчук / РИА Новости

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Украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил тренерские подходы Мирчи Луческу и Пепа Гвардиолы.

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"Для меня ближе Луческу, потому что я играл под его руководством много лет. Это человек номер один в моей карьере. Но, при всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер. Мистер большую часть своей карьеры проработал в Украине и Турции, а Гвардиола – в Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ. Согласитесь, трофеи этих чемпионатов отличаются по ценности.

Понятно, что Пеп тренировал лучших игроков, но дело не в этом. Он совершил революцию в мировом футболе. Это я говорю в настоящем времени, когда увидел, сколько футболистов выросло под его руководством и сколько трофеев он получил. Его "Манчестер Сити" играет, как слаженный механизм",  – сказал Дмитрий.

Напомним, что Чигринский играл под руководством Луческу в "Шахтере". Гвардиола его тренировал в "Барселоне".

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В статье: Дмитрий Чигринский Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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