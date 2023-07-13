Чигринский: При всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер
Но Луческу ближе Дмитрию
Павел Паламарчук / РИА Новости
Украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил тренерские подходы Мирчи Луческу и Пепа Гвардиолы.
"Для меня ближе Луческу, потому что я играл под его руководством много лет. Это человек номер один в моей карьере. Но, при всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер. Мистер большую часть своей карьеры проработал в Украине и Турции, а Гвардиола – в Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ. Согласитесь, трофеи этих чемпионатов отличаются по ценности.
Понятно, что Пеп тренировал лучших игроков, но дело не в этом. Он совершил революцию в мировом футболе. Это я говорю в настоящем времени, когда увидел, сколько футболистов выросло под его руководством и сколько трофеев он получил. Его "Манчестер Сити" играет, как слаженный механизм", – сказал Дмитрий.
Напомним, что Чигринский играл под руководством Луческу в "Шахтере". Гвардиола его тренировал в "Барселоне".
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