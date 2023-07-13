МОК - о возможном допуске россиян к ОИ-2024: Примем решение в подходящее время и по своему усмотрению
На данный момент МОК не дупустил россиянов и белорусов
paris2024.org
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил свою позицию относительно
"Текущие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024 года или зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году.
МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.
Приглашение в 203 соответствующих НОК будет направлено 26 июля 2023 года. Учитывая приведенные причины, в этот список не входят НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, чье членство приостановлено", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Буданов: Экс-капитан российской подлодки был ликвидирован своими за отказ выполнять боевые приказы
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
- 11:40 Прогнозы на футбол Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023
- 20:47 Украинские Китаев: В будущем по поводу Александрии не будут говорить, что это команда "бей-беги"
- 14:32 Весь спорт Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады