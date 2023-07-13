МОК - о возможном допуске россиян к ОИ-2024: Примем решение в подходящее время и по своему усмотрению

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил свою позицию относительно (не)допуска российских и белорусских спортсмены к Олимпиаде 26 июля.

"Текущие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024 года или зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году.

МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашение в 203 соответствующих НОК будет направлено 26 июля 2023 года. Учитывая приведенные причины, в этот список не входят НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, чье членство приостановлено", - говорится в сообщении.