Брат Николая Матвиенко сыграл за Севастополь в чемпионате России. И не только он

Вчера два крымских клуба - "Рубин" Ялта и "Севастополь" провели свои первые матчи во Второй лиге чемпионата России.

В составе "Севастополя" с 2018 года выступает Дмитрий Матвиенко – старший брат защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

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Оба брата являются уроженцами Крыма. 31-летний Дмитрий Матвиенко начинал свой футбольный путь в системе "Олимпика", провел один год в академии "Шахтера", после чего выступал за "Таврию".

После аннексии Крыма в 2014 году перешел в "Тирасполь", позже вернулся в Крым, где играл за "Евпаторию". Цвета "Севастополя" защищает с 2018 года.

Также обращает на себя внимание и Александр Масалов. 26-летний защитник "Рубина" был в молодежках "Динамо" и "Шахтера", а также сыграл 6 матчей в УПЛ за черниговскую "Десну".

Год назад Масалов оказался в эпицентре скандала при разборе уничтоженного россиянами стадиона в Чернигове. На арене был найден русский паспорт Александра. который потом болельщики показательно сожгли.

Кто еще играл за оккупантов:

Из других экс-игроков УПЛ в заявке "Севастополя" был Владислав Гевлич (две игры за Севастополь в чемпионате Украины). В составе "Рубина" оказался нападающий Алексей Бабырь, который на самом высоком уровне нашего футбола сыграл 46 матчей за "Волынь".

Также в командах были следующие псевдоукраинцы:

вратарь "Рубина" Никита Колесов (играл за "Зарю-2")

защитник "Севастополя" Матвей Гуйганов (играл за "Севастополь-2")

защитник "Севастополя" Роман Климентовский (играл за "Титан")

защитник "Рубина" Владимир Пшеничников (играл за "Таврию-2")

защитник "Рубина" Сергей Шестаков (играл за "Макеевуголь" и "Никополь")

хавбек "Севастополя" Дмитрий Зеленкевич (играл за "Химик" и "Игросервис")

нападающий "Рубина" Дмитрий Ходарченко (играл за "Макеевуголь" и "Никополь")

нападающий "Севастополя" Редван Османов (играл за "Ниву" Тернополь, "Крымтеплицу" и "Динамо" Хмельницкий)