"Средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны". Глава минкульта Ткаченко написал заявление об увольнении

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Он заявил, что сделал это до вечернего обращения президента Владимира Зеленского.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других".

В четверг вечером, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену для министра культуры Александра Ткаченко. Так он отреагировал на резонансные расходы бюджетов на ремонты дорог и культуру во время войны.

"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местной власти в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут – сначала победа".