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"Средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны". Глава минкульта Ткаченко написал заявление об увольнении

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Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут, как сказал президент Зеленский

"Средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны". Глава минкульта Ткаченко написал заявление об увольнении

Фото – Василий Артюшенко

Новина українською

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Он заявил, что сделал это до вечернего обращения президента Владимира Зеленского.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других".

В четверг вечером, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену для министра культуры Александра Ткаченко. Так он отреагировал на резонансные расходы бюджетов на ремонты дорог и культуру во время войны.

"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местной власти в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут – сначала победа".

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В статье: Александр Ткаченко Владимир Зеленский Денис Шмыгаль война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.07.2023 в 09:18
Нарешті... Так культура надважлива! Щоб виховувати цивілізовану громаду... а не беЗликЕ стадо! Проте коли будинок палає не час обирати шпалери!
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