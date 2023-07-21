Первые танки Leopard 1A5 приехали в Украину. Германия оформила очередной пакет помощи для ВСУ
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Силы обороны Украины получили первые 10 танков Leopard 1A5 от Германии, столько же радаров, а также тяжелую транспортную технику и боеприпасы. О содержании нового пакета военной помощи сообщило правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца и Офис Президента Украины.
Полный список следующий: 10 танков Leopard 1А5; 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники; 1035 155-мм артснарядов и 2064 дымовых боеприпаса; мостовая система и 12 прицепов; 10 радаров SurveilSPIRE; 16 грузовиков Zetros; 100 000 аптечек.
Также готовятся к передаче 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.
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