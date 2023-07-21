Гвоздик: Из комика же получился неплохой президент, чем Усик хуже?

Известный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик прокомментировал желание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO) баллотироваться в президенты Украины.

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– Несколько дней назад Усик заявил, что после боксерской карьеры намерен баллотироваться в президенты. Что думаете по этому поводу?

– Это отличная идея! У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать.

Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент, чем Саша хуже?