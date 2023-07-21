Гвоздик: Из комика же получился неплохой президент, чем Усик хуже?
Александр не так давно сделал громкое заявление
Известный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик прокомментировал желание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO) баллотироваться в президенты Украины.
– Несколько дней назад Усик заявил, что после боксерской карьеры намерен баллотироваться в президенты. Что думаете по этому поводу?
– Это отличная идея! У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать.
Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент, чем Саша хуже?
Популярное сейчас
- ВИДЕО. В Лиге конференций вратарь отбил удар в серии пенальти и побежал праздновать, а мяч закатился за линию
- Российские силовики задержали Игоря Стрелкова. Его обвиняют в экстремизме
- Жеребьевка первых раундов Кубка Украины: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сырский раскрыл детали по поводу кассетных боеприпасов – известно, где и когда ВСУ начнут их применять
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО