Дрон ВСУ, обманув российскую ПВО, показал актуальный вид Донбасс Арены
Свежее видео Донбасс Арены
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Дрон ВСУ без проблемы обошел систему противовоздушной обороны РФ во временно оккупированном Донецке и "поймал" вид на "Донбасс Арену".
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Речь идет о работе "птички" группы аэроразведки SOLOVEY Полтавской ТрО. Ролик о состоянии домашнего стадиона "Шахтера" показали в соцсетях бригады.
"Птичка свободно полетала вчера над "Донбасс Арена". Привет, донецкое ПВО!", - говорится в сообщении.
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