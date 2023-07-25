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Дрон ВСУ, обманув российскую ПВО, показал актуальный вид Донбасс Арены

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Дрон ВСУ, обманув российскую ПВО, показал актуальный вид Донбасс Арены

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Дрон ВСУ без проблемы обошел систему противовоздушной обороны РФ во временно оккупированном Донецке и "поймал" вид на "Донбасс Арену".

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Речь идет о работе "птички" группы аэроразведки SOLOVEY Полтавской ТрО. Ролик о состоянии домашнего стадиона "Шахтера" показали в соцсетях бригады.

"Птичка свободно полетала вчера над "Донбасс Арена". Привет, донецкое ПВО!", - говорится в сообщении.

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В статье: Донбасс Арена Шахтер (Донецк) война с россией
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