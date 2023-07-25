"Эта история не про Поворознюка", - Горбунов отказался от госфинансирования производства сериала ПГТ Ингулец
Будут искать другие возможности для производства сериала
Фото: ФК Ингулец
Шоумен, телеведущий и актер Юрий Горбунов, компания которого выиграла тендер на производство сериала "ПГТ Ингулец" за 33,6 миллиона гривен бюджетных средств, заявил, что он и его команда отказались от выделения бюджетных денег на съемку сериала.
"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец".
Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не о Поворознюке.
Именно поэтому я и наша команда будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами", - написал Горбунов в Инстаграме.
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