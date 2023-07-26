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Маркевич: Долги отдают слабаки - это коронная фраза Коломойского

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(1 голосов)

Мирон Богданович вспомнил, как работал в Днепре и Металлисте

Маркевич: Долги отдают слабаки - это коронная фраза Коломойского

24tv.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич с теплотой вспоминает работу с Александром Ярославским в "Металлисте", а вот о работе с Игорем Коломойским у специалиста не самые лучшие воспоминания.

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– Общались ли вы с Александром Ярославским в последнее время?

– Иногда мы, конечно, общаемся. Он для меня человек знаковый. Мы с ним и с Красниковым многое сделали. Мы втроем делали этот "Металлист". Я до сих пор благодарен ему за все. Не может быть никаких: "А что там, а как там?" У меня только приятные воспоминания.

– После "Металлиста" вы тренировали "Днепр". Как вам было работать с Игорем Коломойским?

– Это разные люди. Там (с Ярославским, – прим.), если было сказано слово, оно было жестким. А там (с Коломойским, – прим.) сказал, а потом говорит, что долги отдают слабаки. Это его коронная фраза. Не хочу это вспоминать.

– Хорошо помню финал Лиги Европы "Днепра" в Варшаве, ведь удалось побывать на том матче. С какими эмоциями вы его упоминаете?

– Вспоминаю, потому что мы не выиграли. Это такая сказка. Никто не верил, что мы можем дойти до финала. Нам не давали шансов даже процента. Ребята поверили, я им донес, что все это реально, и так оно произошло.

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В статье: Мирон Маркевич Александр Ярославский Игорь Коломойский Днепр Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Sandra777 (Львів)
26.07.2023 в 20:15
Ставлю на то що до 25 року беня або ахмит заїдуть на зону
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+1
0
филанкрот (donetsk)
26.07.2023 в 19:51
i так тоді високо стрибнули
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2023 в 20:13
с помощью судьи другого матча ГРУППОВОГО этапа (карабах - интер)
Ответить
+1
0
SeventyFour (Phoenix)
26.07.2023 в 20:20
С помощью вашего президента про@бан донбасс
+1
-2
fanatSD (донецк)
26.07.2023 в 21:06
хлебало прикрой убогий
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.07.2023 в 19:24
То є так ..
Ответить
0
0

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