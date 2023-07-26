Маркевич: Долги отдают слабаки - это коронная фраза Коломойского
Мирон Богданович вспомнил, как работал в Днепре и Металлисте
24tv.ua
Известный украинский тренер Мирон Маркевич с теплотой вспоминает работу с Александром Ярославским в "Металлисте", а вот о работе с Игорем Коломойским у специалиста не самые лучшие воспоминания.
– Общались ли вы с Александром Ярославским в последнее время?
– Иногда мы, конечно, общаемся. Он для меня человек знаковый. Мы с ним и с Красниковым многое сделали. Мы втроем делали этот "Металлист". Я до сих пор благодарен ему за все. Не может быть никаких: "А что там, а как там?" У меня только приятные воспоминания.
– После "Металлиста" вы тренировали "Днепр". Как вам было работать с Игорем Коломойским?
– Это разные люди. Там (с Ярославским, – прим.), если было сказано слово, оно было жестким. А там (с Коломойским, – прим.) сказал, а потом говорит, что долги отдают слабаки. Это его коронная фраза. Не хочу это вспоминать.
– Хорошо помню финал Лиги Европы "Днепра" в Варшаве, ведь удалось побывать на том матче. С какими эмоциями вы его упоминаете?
– Вспоминаю, потому что мы не выиграли. Это такая сказка. Никто не верил, что мы можем дойти до финала. Нам не давали шансов даже процента. Ребята поверили, я им донес, что все это реально, и так оно произошло.
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