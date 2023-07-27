Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию – украинка не пожала руку "нейтральной" сопернице

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одолела "нейтральную" фехтовальщицу Анну Смирнову в первом раунде ЧМ-2023 – 15:7. На соревнованиях в Милане разыгрываются зачетные пункты в мировой рейтинг.

Это первый случай соревнования между спортсменом из Украины и "нейтральным" атлетом из России после отмены бойкота со стороны Украины.

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Украинка Ольга Харлан не пожала руку Смирновой после боя. Россиянка оставалась на дорожке примерно 30 минут. По правилам рукопожатие необходимо – судьи советовались, что именно нужно делать в таком случае, отметило Суспільне. В итоге, Смирнова все же покинула дорожку. Официальные лица не удовлетворили протест Смирновой, Харлан прошла в следующий раунд.