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Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию – украинка не пожала руку "нейтральной" сопернице

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Грозит ли Ольге дисквалификация?

Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию – украинка не пожала руку "нейтральной" сопернице

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одолела "нейтральную" фехтовальщицу Анну Смирнову в первом раунде ЧМ-2023 – 15:7. На соревнованиях в Милане разыгрываются зачетные пункты в мировой рейтинг.

Это первый случай соревнования между спортсменом из Украины и "нейтральным" атлетом из России после отмены бойкота со стороны Украины.

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Украинка Ольга Харлан не пожала руку Смирновой после боя. Россиянка оставалась на дорожке примерно 30 минут. По правилам рукопожатие необходимо – судьи советовались, что именно нужно делать в таком случае, отметило Суспільне. В итоге, Смирнова все же покинула дорожку. Официальные лица не удовлетворили протест Смирновой, Харлан прошла в следующий раунд.

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В статье: Ольга Харлан фехтование война с россией
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
27.07.2023 в 12:41
судді радилися 30 хв. Судді прилетіли з місяця і для них це була велика несподіванка.., вони розраховували, що Харлан полізе обійматися)) Навіть якщо дискваліфікують, то все одно чудово: Приїхала-надерла дупу учасниці без прапора і поїхала додому)
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