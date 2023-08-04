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Жуниор Мораес сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine

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Бразилец также примет участие в поединке

Жуниор Мораес сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стал известен очередной участник благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

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Как сообщают организаторы, участие в игре примет бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Жуниор Мораес.

Натурализованный бразилец сыграл также 11 матчей за сборную Украины.

Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Жуниор Мораес война с россией Game4Ukraine
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