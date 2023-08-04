Жуниор Мораес сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine
Бразилец также примет участие в поединке
Getty Images / Global Images Ukraine
Стал известен очередной участник благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.
Как сообщают организаторы, участие в игре примет бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Жуниор Мораес.
Натурализованный бразилец сыграл также 11 матчей за сборную Украины.
Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
Ukrainian striker Júnior Moraes joins the Game4Ukraine line-up ????— game4ukraine (@game_4_ukraine) August 4, 2023
See him and a host of other stars in action tomorrow at Stamford Bridge. For tickets and more info, including how you can donate: https://t.co/UPaeinPY8K #Game4Ukraine pic.twitter.com/PfwfJ3Gtzl
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