Жуниор Мораес сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine

Стал известен очередной участник благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Как сообщают организаторы, участие в игре примет бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Жуниор Мораес.

Натурализованный бразилец сыграл также 11 матчей за сборную Украины.

Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Ukrainian striker Júnior Moraes joins the Game4Ukraine line-up ????



See him and a host of other stars in action tomorrow at Stamford Bridge. For tickets and more info, including how you can donate: https://t.co/UPaeinPY8K #Game4Ukraine pic.twitter.com/PfwfJ3Gtzl