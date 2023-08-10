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Норвежский хавбек Динамо Москва расторг контракт с клубом после атаки дронов по столице России

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Теперь его ждет суд

Норвежский хавбек Динамо Москва расторг контракт с клубом после атаки дронов по столице России

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн разорвал контракт с российским клубом после одной из последних атак дронов на столицу страны-агрессора. Гендиректор клуба Павел Пивоваров заявил следующее:

"Норманн направил в клубы "Ростов" и "Динамо" уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с "Ростовом" отправимся в арбитраж. Нас ждет суд".

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В марте 2022 года Норманн заявлял о нежелании возвращаться в Россию, но в сентябре почему-то перешел в московский клуб из "Ростова" на правах годичной аренды с правом выкупа. В национальной сборной Норвегии отказались от вызова игрока из-за его решения.

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В статье: Динамо (Москва) война с россией дрон БПЛА
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Источник:
championat.com

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