Первый тренер Цымбаларя: Когда я готовил матч памяти игрока в Одессе, Спартак даже не ответил мне

Первый тренер Ильи Цымбаларя Эдвард Лучин осудил проведение матча памяти Цымбаларя в Москве, о проведении которого ранее сообщали российские СМИ.

– Илюша для меня – это не только первый ученик. Он мне еще большой друг был по жизни. Я старался ему помогать. Помог закончить институт, короче говоря, мы с ним по жизни шли до самого конца.

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Когда я узнал, что на могиле Илюши нет памятника, я Юрию Никифорову сказал: "Я берусь за то, чтобы мы провели матч-памяти Цымбаларя в Одессе. Соберем средства, поставим ему памятник и проведем вечер его памяти". Мы это сделали. Мы собрали средства, поставили памятник, еще 7 тысяч долларов отдали семье.

Но когда я готовил это все мероприятие и написал письмо в "Спартак" гендиректору, объяснил, что мы делаем – они мне даже не ответили на это. И они не приняли участие. Вот этот "Спартак", за который Цымбаларь играл, приносил очки и победы. Они даже не ответили. После этого они для меня вообще не существуют. То, как они отнеслись…

Как мне сказал один: "Почему мы должны там ему ставить памятник, если он у нас играл?". Это мне околофутбольные люди там сказали, один чиновник. Но в итоге мы свой путь прошли и сделали прекрасный праздник в Одессе.

Илюша был, есть и будет в сердце Одессы. Это кумир Одессы. А то, что волею судьбы оказался в Москве и играл там – это футбольная жизнь, она непредсказуемая. Никто не знал, что будет сегодня такое варварство со стороны агрессора. И, конечно, даже если бы они ко мне обратились, если бы даже заплатили, чтобы я приехал – я бы в жизни этого не сделал.

Сегодня для меня Москва – агрессор, она для меня не существует. Только желаю, чтобы они сгорели на этой земле украинской и в аду. А Илюша им не принадлежит. После того, как они отнеслись к нему, когда надо было ставить памятник. Они мерзавцы, они перечеркнули черту. А сейчас спекулируют.

Олег (сын Ильи Цымбаларя, организатор матча в России – прим.) переехал в Москву, он ищет какие-то возможности, где-то в федерации футбола нашел людей, которые сделают хорошую копейку на этом. Это его право, в конце концов, это его отец – ничего не могу ему сказать. Но меня там не будет.

– Общались ли вы с Олегом до или после полномасштабного вторжения?

– Я с ним одно время переписывался, передавали приветы, я с родителями в хороших отношениях. С Сережей, который в Украине (второй сын Ильи Цымбаларя – прим.), я на постоянной основе на связи.

Я поддерживаю проведения мемориала памяти Ильи Цымбаларя в Одессе, помогаю, чем могу. Это детский турнир, играют разные возраста. Они даже лучшим игрокам вручают Кубок первого тренера Цымбаларя – Эдварда Лучина. Я пока живой – буду помогать в проведении этого турнира.

А с Олегом… Я не могу порвать с ним, знаю его с маленького возраста. Но я не хочу сейчас, чтобы мое имя там фигурировало. Я не могу это принять, учитывая то, что происходит на украинской земле. Я к этому не имею никакого отношения.

– Турнир помогает организовывать Сергей?

– Да, Сергей организовал этот турнир. Он будет проходить ежегодно. Я каждый год стараюсь помочь им, даю средства. Мы будем проводить это на постоянной основе. Илья заслужил, чтобы Одесса и Украина его помнили. Он принимал участие в первом матче национальной сборной.

К сожалению, тогда тренеры почему-то холодно к нему отнеслись. И он понял, что его не берут, а он хотел играть. И тогда совсем другая ситуация была в России, не было этой вакханалии. Но он воспитанник одесского футбола – был, есть и будет. И это одессит, настоящий одессит.

А судьба футболиста – они на месте не сидят. Рыба – где глубже, а человек – где лучше. Но для одесситов он остался в сердце. Тем более, он к этой войне не имеет никакого отношения. Вот те люди, которые сейчас пиарятся на нем – это да.