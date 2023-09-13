Известно, какой канал покажет Лигу чемпионов Азии в Украине
Турнир будет показан в полном объеме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каналы "Поверхность ТВ" (Sport 1, Sport 2, Sport 1 Baltic и Sport 3) в полном объёме покажут Лигу чемпионов Азии текущего сезона.
Групповой турнир стартует 18 сентября, на следующей неделе в прямом эфире будут показаны 17 матчей.
Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов Азии выступят такие команды, как "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в составе которых выступают звезды мирового футбола – француз Карим Бензема, бразилец Неймар, португалец Криштиану Роналду и другие.
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Источник:Поверхность ТВ
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