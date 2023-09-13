Известно, какой канал покажет Лигу чемпионов Азии в Украине

Каналы "Поверхность ТВ" (Sport 1, Sport 2, Sport 1 Baltic и Sport 3) в полном объёме покажут Лигу чемпионов Азии текущего сезона.

Групповой турнир стартует 18 сентября, на следующей неделе в прямом эфире будут показаны 17 матчей.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов Азии выступят такие команды, как "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в составе которых выступают звезды мирового футбола – француз Карим Бензема, бразилец Неймар, португалец Криштиану Роналду и другие.