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Известно, какой канал покажет Лигу чемпионов Азии в Украине

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Турнир будет показан в полном объеме

Известно, какой канал покажет Лигу чемпионов Азии в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каналы "Поверхность ТВ" (Sport 1, Sport 2, Sport 1 Baltic и Sport 3) в полном объёме покажут Лигу чемпионов Азии текущего сезона.

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Групповой турнир стартует 18 сентября, на следующей неделе в прямом эфире будут показаны 17 матчей.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов Азии выступят такие команды, как "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в составе которых выступают звезды мирового футбола – француз Карим Бензема, бразилец Неймар, португалец Криштиану Роналду и другие.

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В статье: Поверхность ТВ Лига чемпионов АФК
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Источник:
Поверхность ТВ

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