Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО

Делегация Украинской ассоциации футбола провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола.

Встреча прошла в Милане, где состоялся квалификационный матч Евро-2024 Италия – Украина (2:1).

От УАФ во встрече приняли участие первые вице-президенты Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко, а также заместитель генерального секретаря Игорь Грищенко.

Итальянскую делегацию возглавляли президент Итальянской федерации футбола, вице-президент УЕФА Габриэле Гравина и генеральный секретарь Итальянской федерации футбола Марко Брунелли.

Также принял участие во встрече и Посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

Во время встречи представители УАФ поблагодарили итальянцев за помощь во время полномасштабного вторжения россии в Украину в целом и, в частности, за футбольное сотрудничество, укрепившееся после февраля 2022 года.

Отдельно представители УАФ попросили руководителей итальянской федерации поблагодарить футбольные клубы Италии за то, что они в первые месяцы российского вторжения принимали на своих базах украинские детско-юношеские футбольные команды.

Также обсуждался вопрос о дальнейшем сотрудничестве между Украиной и Италией в развитии детско-юношеского футбола, организации и совместном проведении разноплановых социальных проектов.