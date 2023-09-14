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Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО

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Встреча прошла в кулуарах матча Италия - Украина

Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО

uaf.ua

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Делегация Украинской ассоциации футбола провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола.

Встреча прошла в Милане, где состоялся квалификационный матч Евро-2024 Италия – Украина (2:1).

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От УАФ во встрече приняли участие первые вице-президенты Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко, а также заместитель генерального секретаря Игорь Грищенко.

Итальянскую делегацию возглавляли президент Итальянской федерации футбола, вице-президент УЕФА Габриэле Гравина и генеральный секретарь Итальянской федерации футбола Марко Брунелли.

Также принял участие во встрече и Посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

Во время встречи представители УАФ поблагодарили итальянцев за помощь во время полномасштабного вторжения россии в Украину в целом и, в частности, за футбольное сотрудничество, укрепившееся после февраля 2022 года.

Отдельно представители УАФ попросили руководителей итальянской федерации поблагодарить футбольные клубы Италии за то, что они в первые месяцы российского вторжения принимали на своих базах украинские детско-юношеские футбольные команды.

Также обсуждался вопрос о дальнейшем сотрудничестве между Украиной и Италией в развитии детско-юношеского футбола, организации и совместном проведении разноплановых социальных проектов.

Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО - изображение 1Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО - изображение 2Делегация УАФ в Милане провела встречу с представителями Итальянской федерации футбола. ФОТО - изображение 3
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В статье: Украина Италия УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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