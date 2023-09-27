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УАФ: Решение УЕФА о допуске сборных России U-17 толерирует российскую агрессивную политику

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УАФ отреагировала на решение УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям

УАФ: Решение УЕФА о допуске сборных России U-17 толерирует российскую агрессивную политику

Фото: сайт uefa

Новина українською

УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить сборные России U-17 к международным соревнованием под нейтральным флагом и на нейтральных полях.

"УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России.

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УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, безосновательно и толерирует российскую агрессивную политику.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях", - говорится в заявлении УАФ.

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В статье: Россия УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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