Швеция не допустит женскую сборную России U-17 к Евро-2024

Шведский футбольный союз не допустит женскую сборную России U-17 к Чемпионату Европы, который пройдет в стране в 2024 году.

Об этом сообщает официальный сайт шведской федерации.

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"В мае 2024 года в Швеции пройдет Евро U-17 среди женских команд. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию", - заявили в ШФС.

Женский Чемпионат Европы-2024 U-17 пройдет в Швеции с 5 по 18 мая следующего года.

Участники финального турнира еще не сформированы. России не было во время жеребьевки отборочного раунда, но исполком УЕФА обратился в администрацию организации с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена.