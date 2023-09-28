Две украинские команды вышли в четвертьфинал ESL Pro League Season 18
Ранее это сделали NaVi, а сегодня слот в 1/4 завоевали также Monte
Twitter ESL Counter-Strike
Напомним, в период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
В рамках 1/12 плей-офф украинская команда Monte переиграла Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:7 на Ancient, 9:16 на Overpass и 16:12 на Anubis).
Примечательно, что команды некоторое время не могли начать вторую карту, так как неожиданно серверы CS:GO
Таким образом, Monte вышла в четвертьфинал, где сыграет против Team Vitality. Примечательно, что Vitality сейчас мировой лидер рейтинга HLTV.
Напомним, ранее другой украинский клуб Natus Vincere также получил путевку в 1/4 турнира. На этой стадии "рожденные побеждать"
Запись поединка между Monte и Complexity
Map 1 - Ancient
Map 2 - Overpass
Map 3 - Anubis
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