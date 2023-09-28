Две украинские команды вышли в четвертьфинал ESL Pro League Season 18

Напомним, в период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

В рамках 1/12 плей-офф украинская команда Monte переиграла Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:7 на Ancient, 9:16 на Overpass и 16:12 на Anubis).

Примечательно, что команды некоторое время не могли начать вторую карту, так как неожиданно серверы CS:GO перестали работать .

Таким образом, Monte вышла в четвертьфинал, где сыграет против Team Vitality. Примечательно, что Vitality сейчас мировой лидер рейтинга HLTV.

Напомним, ранее другой украинский клуб Natus Vincere также получил путевку в 1/4 турнира. На этой стадии "рожденные побеждать" сыграют против Eternal Fire.

Запись поединка между Monte и Complexity

Map 1 - Ancient

Map 2 - Overpass

Map 3 - Anubis