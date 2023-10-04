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"Здесь нет оттенков серого", - экс-защитник Ливерпуля выступил против допуска россиян

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Рагнар Клаван высказал свое мнение

"Здесь нет оттенков серого", - экс-защитник Ливерпуля выступил против допуска россиян

фото из соцсетей

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Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Эстонии Рагнар Клаван высказался о допуске УЕФА и ФИФА сборных России U-17 до международных соревнований.

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"Мир не всегда можно разделить на белое и черное, но в этой ситуации это так. Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди, ни одна команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, где допускают спортсменов из страны-агрессора. Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях", - написал Клаван в соцсетях.

Напомним, что УЕФА, а затем и ФИФА допустила сборные России U-17 до международных соревнований под нейтральным флагом, мотивирую это тем, что "дети не должны страдать от политических решений".

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В статье: Рагнар Клаван Россия УЕФА ФИФА война с россией
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