"Здесь нет оттенков серого", - экс-защитник Ливерпуля выступил против допуска россиян
Рагнар Клаван высказал свое мнение
фото из соцсетей
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Эстонии Рагнар Клаван высказался о допуске УЕФА и ФИФА сборных России U-17 до международных соревнований.
"Мир не всегда можно разделить на белое и черное, но в этой ситуации это так. Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди, ни одна команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, где допускают спортсменов из страны-агрессора. Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях", - написал Клаван в соцсетях.
Напомним, что УЕФА, а затем и ФИФА допустила сборные России U-17 до международных соревнований под нейтральным флагом, мотивирую это тем, что "дети не должны страдать от политических решений".
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