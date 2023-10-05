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Федерация футбола Венгрии - о допуске россиян: Мы всегда уважаем и выполняем все решения УЕФА

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От венгров другого и не следовало ожидать

Федерация футбола Венгрии - о допуске россиян: Мы всегда уважаем и выполняем все решения УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Венгрии прокомментировала решение УЕФА допустить сборные России U-17 в международные соревнования.

Читайте такжеФИФА вслед за УЕФА допустила юношеские сборные России U-17

"Федерация футбола Венгрии как член УЕФА всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА", - говорится в сообщении.

Напомним, что вслед за УЕФА ФИФА также допустила сборные России U-17 в международные турниры. Им разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.

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В статье: Венгрия Россия УЕФА война с россией
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
05.10.2023 в 19:16
Ну, кто бы сомневался. Вы вообще уважительные ребята.
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