Федерация футбола Венгрии - о допуске россиян: Мы всегда уважаем и выполняем все решения УЕФА

Федерация футбола Венгрии прокомментировала решение УЕФА допустить сборные России U-17 в международные соревнования.

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"Федерация футбола Венгрии как член УЕФА всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА", - говорится в сообщении.

Напомним, что вслед за УЕФА ФИФА также допустила сборные России U-17 в международные турниры. Им разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.