Федерация футбола Венгрии - о допуске россиян: Мы всегда уважаем и выполняем все решения УЕФА
От венгров другого и не следовало ожидать
Getty Images / Global Images Ukraine
Федерация футбола Венгрии прокомментировала решение УЕФА допустить сборные России U-17 в международные соревнования.
"Федерация футбола Венгрии как член УЕФА всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА", - говорится в сообщении.
Напомним, что вслед за УЕФА ФИФА также допустила сборные России U-17 в международные турниры. Им разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.
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Источник:Трибуна
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JudgeDredd (Киев)
05.10.2023 в 19:16
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