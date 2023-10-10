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Глава Ровенской областной ассоциации футбола подал в отставку

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"Пришло время уйти"

Глава Ровенской областной ассоциации футбола подал в отставку

Фото: facebook.com/oleksiy.khakhlov

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Глава Ровенской областной ассоциации футбола Алексей Хахлев сообщил, что подал в отставку по собственному желанию.

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"Важнейшим показателем зрелости и ответственности считаю сменяемость власти.

Пришло время уйти, но отчитавшись о своей работе.

Я был избран в 2015 году. За время своей работы вместе с командой Исполнительного комитета, администрацией, районными футбольными ассоциациями и многими футбольными друзьями нам удалось сделать футбол в Ровенской области популярным и субъектным. Стратегические задачи, которые были задекларированы в начале, выполнены:

  • Возрожден профессиональный футбол в принципиально новом формате "народного клуба"
  • Осуществлена реконструкция главной арены области стадиона "Авангард"
  • Создана сеть из 25 детско-юношеских футбольных учреждений
  • Увеличен размер доходов РОАФ до 1,5 миллиона гривен
  • Создан фонд для поддержки ветеранов ровенского футбола
  • Благодаря росту популярности футбола непосредственно через частные инвестиции осуществлено строительство двух полноразмерных футбольных полей в городе Ровно.

Это все стало возможным также благодаря тесному сотрудничеству и помощи Президента УАФ Андрея Павелко и членов Исполнительного комитета УАФ! Искренне благодарю!

Перечислять всех, пожалуй, помешает ограничение формата - это тысячи людей, которые так же, как и я, любят футбол. Поверьте, вы - в моем сердце! Особая благодарность моим родным, которые вместе со мной переживали моменты неудач и успехов!

Также спасибо тем, кто конструктивно критиковал и указывал на ошибки. Только в единстве мы сможем победить нашего главного врага - российских подонков и построить государство, за которое не будет стыдно перед детьми! Вместе - мы сила!", - написал Хахлев в своем Facebook.

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В статье: УАФ Ровно
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