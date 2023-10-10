Глава Ровенской областной ассоциации футбола подал в отставку

Глава Ровенской областной ассоциации футбола Алексей Хахлев сообщил, что подал в отставку по собственному желанию.

"Важнейшим показателем зрелости и ответственности считаю сменяемость власти.

Пришло время уйти, но отчитавшись о своей работе.

Я был избран в 2015 году. За время своей работы вместе с командой Исполнительного комитета, администрацией, районными футбольными ассоциациями и многими футбольными друзьями нам удалось сделать футбол в Ровенской области популярным и субъектным. Стратегические задачи, которые были задекларированы в начале, выполнены:

Возрожден профессиональный футбол в принципиально новом формате "народного клуба"

Осуществлена реконструкция главной арены области стадиона "Авангард"

Создана сеть из 25 детско-юношеских футбольных учреждений

Увеличен размер доходов РОАФ до 1,5 миллиона гривен

Создан фонд для поддержки ветеранов ровенского футбола

Благодаря росту популярности футбола непосредственно через частные инвестиции осуществлено строительство двух полноразмерных футбольных полей в городе Ровно.

Это все стало возможным также благодаря тесному сотрудничеству и помощи Президента УАФ Андрея Павелко и членов Исполнительного комитета УАФ! Искренне благодарю!

Перечислять всех, пожалуй, помешает ограничение формата - это тысячи людей, которые так же, как и я, любят футбол. Поверьте, вы - в моем сердце! Особая благодарность моим родным, которые вместе со мной переживали моменты неудач и успехов!

Также спасибо тем, кто конструктивно критиковал и указывал на ошибки. Только в единстве мы сможем победить нашего главного врага - российских подонков и построить государство, за которое не будет стыдно перед детьми! Вместе - мы сила!", - написал Хахлев в своем Facebook.