Глава Ровенской областной ассоциации футбола подал в отставку
"Пришло время уйти"
Фото: facebook.com/oleksiy.khakhlov
Глава Ровенской областной ассоциации футбола Алексей Хахлев сообщил, что подал в отставку по собственному желанию.
"Важнейшим показателем зрелости и ответственности считаю сменяемость власти.
Пришло время уйти, но отчитавшись о своей работе.
Я был избран в 2015 году. За время своей работы вместе с командой Исполнительного комитета, администрацией, районными футбольными ассоциациями и многими футбольными друзьями нам удалось сделать футбол в Ровенской области популярным и субъектным. Стратегические задачи, которые были задекларированы в начале, выполнены:
- Возрожден профессиональный футбол в принципиально новом формате "народного клуба"
- Осуществлена реконструкция главной арены области стадиона "Авангард"
- Создана сеть из 25 детско-юношеских футбольных учреждений
- Увеличен размер доходов РОАФ до 1,5 миллиона гривен
- Создан фонд для поддержки ветеранов ровенского футбола
- Благодаря росту популярности футбола непосредственно через частные инвестиции осуществлено строительство двух полноразмерных футбольных полей в городе Ровно.
Это все стало возможным также благодаря тесному сотрудничеству и помощи Президента УАФ Андрея Павелко и членов Исполнительного комитета УАФ! Искренне благодарю!
Перечислять всех, пожалуй, помешает ограничение формата - это тысячи людей, которые так же, как и я, любят футбол. Поверьте, вы - в моем сердце! Особая благодарность моим родным, которые вместе со мной переживали моменты неудач и успехов!
Также спасибо тем, кто конструктивно критиковал и указывал на ошибки. Только в единстве мы сможем победить нашего главного врага - российских подонков и построить государство, за которое не будет стыдно перед детьми! Вместе - мы сила!", - написал Хахлев в своем Facebook.
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