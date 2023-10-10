УАФ: Это будет не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене
УАФ отреагировала на решение УЕФА отменить допуск сборных России U-17 к международным соревнованиям
УАФ
УАФ отреагировала на решение УЕФА
При этом, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко уверен, что Россия будет продолжать попытки снять запреты УЕФА и ФИФА на проведение официальных матчей.
"Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, поддержавшим наш протест против допуска российских команд. Имел возможность лично донести нашу позицию коллегам из других стран во время недавнего заседания Комитета "Хет-трик" УЕФА, которое состоялось 4 октября. Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе и в футбольном мире. Компромиссов в этом вопросе быть не должно.
Мы должны понимать, что это может быть не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене. Поэтому мы готовы в случае необходимости и дальше бороться за продление изоляции России", – сказал Костюченко.
Напомним, намерения УЕФА вернуть юношеские сборные страны-террориста к международным соревнованиям вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. О нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.
Популярное сейчас
- В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 21:17 Украинские УЕФА может изменить намерения относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену
- 19:49 Украинские УАФ решительно осудила допуск ФИФА сборных России U-17 к международным соревнованиям
- 20:42 Украинские УАФ официально обратилась в УЕФА с просьбой пересмотреть решение о допуске российских сборных U-17