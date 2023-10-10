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УАФ: Это будет не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене

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УАФ отреагировала на решение УЕФА отменить допуск сборных России U-17 к международным соревнованиям

УАФ: Это будет не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене

УАФ

Новина українською

УАФ отреагировала на решение УЕФА отменить свое постановление о допуске сборных России U-17 к международным соревнованиям.

При этом, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко уверен, что Россия будет продолжать попытки снять запреты УЕФА и ФИФА на проведение официальных матчей.

"Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, поддержавшим наш протест против допуска российских команд. Имел возможность лично донести нашу позицию коллегам из других стран во время недавнего заседания Комитета "Хет-трик" УЕФА, которое состоялось 4 октября. Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе и в футбольном мире. Компромиссов в этом вопросе быть не должно.

Мы должны понимать, что это может быть не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене. Поэтому мы готовы в случае необходимости и дальше бороться за продление изоляции России", – сказал Костюченко.

Напомним, намерения УЕФА вернуть юношеские сборные страны-террориста к международным соревнованиям вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. О нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.

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В статье: Россия УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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