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Ермак - о решении МОК: Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики

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МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Ермак - о решении МОК: Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики

president.gov.ua

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение МОК приостановить деятельность Олимпийского комитета России из-за включения в свой состав региональных организаций оккупированных территорий Украины.

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"Я умышленно не делал "тизеров", поэтому новость .

Это важное решение. Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики, поскольку террористическое государство делает геноцид в Украине и использует спортсменов для пропаганды", – написал Ермак.

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В статье: Олимпиада-2024 Андрей Ермак война с россией
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