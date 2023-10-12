Ермак - о решении МОК: Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики
МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России
president.gov.ua
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение МОК приостановить деятельность Олимпийского комитета России из-за включения в свой состав региональных организаций оккупированных территорий Украины.
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"Я умышленно не делал "тизеров", поэтому новость .
Это важное решение. Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики, поскольку террористическое государство делает геноцид в Украине и использует спортсменов для пропаганды", – написал Ермак.
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Источник:Twitter
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