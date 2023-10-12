Ермак - о решении МОК: Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение МОК приостановить деятельность Олимпийского комитета России из-за включения в свой состав региональных организаций оккупированных территорий Украины.

"Я умышленно не делал "тизеров", поэтому новость .

Это важное решение. Мы убедили наших партнеров, что спорт никогда не может быть вне политики, поскольку террористическое государство делает геноцид в Украине и использует спортсменов для пропаганды", – написал Ермак.