Левченко - о Роспутько: Что может быть в голове, чтобы после 600 дней войны бежать в РФ?

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал побег игрока юношеской команды "Шахтера" U-19 Александра Роспутько в РФ.

"Скажите, пожалуйста, что может быть в голове взрослого, который после 600 дней войны бежит в Россию? Я не могу поверить... В страну, которая начала эту войну, насиловала, грабила, убивала украинцев.

Хочется понять механизм принятия такого решения Александра Роспутько", - написал Левченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).