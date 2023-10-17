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Левченко - о Роспутько: Что может быть в голове, чтобы после 600 дней войны бежать в РФ?

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Экс-игрок сборной Украины шокирован поступком игрока "Шахтера"

Левченко - о Роспутько: Что может быть в голове, чтобы после 600 дней войны бежать в РФ?

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал побег игрока юношеской команды "Шахтера" U-19 Александра Роспутько в РФ.

"Скажите, пожалуйста, что может быть в голове взрослого, который после 600 дней войны бежит в Россию? Я не могу поверить... В страну, которая начала эту войну, насиловала, грабила, убивала украинцев.

Хочется понять механизм принятия такого решения Александра Роспутько", - написал Левченко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее отец футболиста Юрий Роспутько заявил, что пока не сможет рассказать о причинах побега сына, но подчеркнул, что в "в России ему точно будет безопаснее".

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) война с россией Александр Роспутько
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