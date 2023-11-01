Калитвинцев: Месси заслужил Золотой мяч, но надеюсь, что в следующем году награду получит другой игрок

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной восьмой раз, достался Лионелю Месси.

"Я согласен, что Месси заслужил "Золотой мяч", но надеюсь, что в следующем году награду получит другой футболист. Не потому, что Месси станет хуже, а потому, что подтянутся конкуренты.

Холанд и Мбаппе также заслужили награду, они футболисты очень высокого уровня, но "Золотой мяч" только один", - сказал Калитвинцев.