Калитвинцев: Месси заслужил Золотой мяч, но надеюсь, что в следующем году награду получит другой игрок
И снова про Золотой мяч
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной восьмой раз, достался Лионелю Месси.
"Я согласен, что Месси заслужил "Золотой мяч", но надеюсь, что в следующем году награду получит другой футболист. Не потому, что Месси станет хуже, а потому, что подтянутся конкуренты.
Холанд и Мбаппе также заслужили награду, они футболисты очень высокого уровня, но "Золотой мяч" только один", - сказал Калитвинцев.
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Источник:Український футбол
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