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Лужный: Лобановский был гораздо сильнее тренером, чем Венгер

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Экс-защитник "Динамо" и "Арсенала" сравнил двух легендарных тренеров

Лужный: Лобановский был гораздо сильнее тренером, чем Венгер

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Бывший защитник киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олег Лужный сравнил двух легендарных тренеров этих команд - Валерия Лобановского и Арсена Венгера.

"Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков. В то время как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен толковый специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерское дарование.

В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня", - считает Лужный.

Ранее Олег Лужный оценил перспективы Шовковского на посту наставника "Динамо".

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Олег Лужный Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena
Комментарии
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terber (ternopil)
16.11.2023 в 18:35
Олеже знав кого зрівняти В В Лобановський тренир легенда і його в світі знають ,Венгер десь там щось вигравав , якби АПЛ не топ ліга йогоби ніхто не знав
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.11.2023 в 18:35
Олеже знав кого зрівняти В В Лобановський тренир легенда і його в світі знають ,Венгер десь там щось вигравав , якби АПЛ не топ ліга йогоби ніхто не знав
Ответить
0
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