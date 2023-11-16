Лужный: Лобановский был гораздо сильнее тренером, чем Венгер

Бывший защитник киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олег Лужный сравнил двух легендарных тренеров этих команд - Валерия Лобановского и Арсена Венгера.

"Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков. В то время как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен толковый специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерское дарование.

В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня", - считает Лужный.