Лужный: Лобановский был гораздо сильнее тренером, чем Венгер
Экс-защитник "Динамо" и "Арсенала" сравнил двух легендарных тренеров
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Бывший защитник киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олег Лужный сравнил двух легендарных тренеров этих команд - Валерия Лобановского и Арсена Венгера.
"Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков. В то время как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен толковый специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерское дарование.
В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня", - считает Лужный.
Ранее Олег Лужный оценил перспективы Шовковского на посту наставника "Динамо".
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