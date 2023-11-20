"Проститутка". Стаховский жестко высказался в адрес Спаллетти
Экс-первая ракетка Украины раскритиковал итальянца из-за поздравления Зенита
Фото: instagram.com/stako_s
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский жестко отреагировал на слова наставника сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти.
Напомним, перед матчем Спаллетти спросили, почему он поздравил свой бывший клуб российский "Зенит" с чемпионством уже после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Итальянец ответил, что для него спорт находится вне политики.
"Лучано Спаллетти, ну и шутник ты. Спорт вне политики? Поздравлять главу газпрома, главного донора войны в Украине… Проститутка", - написал Стаховский в своем Instagram.
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