"Проститутка". Стаховский жестко высказался в адрес Спаллетти

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский жестко отреагировал на слова наставника сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти.

Напомним, перед матчем Спаллетти спросили, почему он поздравил свой бывший клуб российский "Зенит" с чемпионством уже после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Итальянец ответил, что для него спорт находится вне политики.