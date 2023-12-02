  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде
В тренде

Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде

Общие новости
Обновлено

Поддерживаем не смотря на результаты

Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.

Украина выставила на соревнования пять представителей:

23. Антон Дудченко

33. Артем Прима

41. Тарас Лесюк

67. Богдан Цымбал

98. Денис Насико

Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени. Всего в заявку попал 101 спортсмен.

Напомним, что в женском спринте только двум украинкам удалось квалифицироваться в гонку преследования.

По теме
yellow-arrow
Вице-президент Динамо Бухарест заинтересован в подписании Луческу
yellow-arrow
Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото
yellow-arrow
Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото
Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости