Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде
Поддерживаем не смотря на результаты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.
Украина выставила на соревнования пять представителей:
23. Антон Дудченко
33. Артем Прима
41. Тарас Лесюк
67. Богдан Цымбал
98. Денис Насико
Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени. Всего в заявку попал 101 спортсмен.
Напомним, что в женском спринте только двум украинкам
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сегодня Украина узнает возможных соперников в группе Евро-2024
- Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря
- Жирона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.12.2023
- "Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы", - Умеров рассказал, чем Украина намерена обеспечить преимущество
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн