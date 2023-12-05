МОК не изменил условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет опубликовал коммюнике результатов состоявшегося в Швейцарии олимпийского саммита. В ходе него, в частности, было проговорено возможное участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

В коммюнике, опубликованном МОК по итогам саммита, отдельно определено 15 пунктов, касающихся предстоящих Олимпийских игр. В двух из них говорится о "миссии мира", которую несет спорт и отвечает резолюции ООН по "Построению мирного и лучшего мира через олимпийский идеал".

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Главные тезисы коммюнике МОК:

Правительство России нанесло атаки на позицию олимпийского движения из-за ограничений, наложенных на спортсменов с российским и белорусским паспортом. В ответ на это участники саммита поддержали подавляющим большинством резолюцию, в которой говорилось, что Олимпийские и Паралимпийские игры должны быть "объединяющим мероприятием и возможностью использовать силу спорта с целью содействия атмосфере мира, развития, толерантности и понимания, а также доступа для всех и инклюзивности".

Все члены саммита приняли во внимание "очень сложную геополитическую ситуацию в мире" в связи с большим количеством продолжающихся войн и конфликтов, а также выразили коллективное соболезнование жертвам.

Члены саммита были проинформированы, что "индивидуальные нейтральные атлеты", имеющие российский или белорусский паспорт, приняли участие в большинстве спортивных событий в соответствии с четкими ограничениями, и эти события в значительной степени произошли без инцидентов, за исключением одного случая.

В то же время, саммит был проинформирован, что несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации по участию "индивидуальных нейтральных атлетов" при имеющихся четких ограничениях. И добавил, что подобная защита прав спортсменов участвовать в соревнованиях, несмотря на отстранение их НОК, является устоявшейся практикой, которая использовалась в нескольких случаях перед предыдущими Олимпиадами. А именно решение отстранить ОКР связано с решением организации интегрировать региональные спортивные организации, находящиеся под юрисдикцией НОК Украины, нарушающей территориальную целостность Украины.

МОК, в ответ на запросы от представителей международных федераций летних видов спорта и главы комиссии атлетов МОК, отметил, что участие "нейтральных" спортсменов на Олимпийских играх может состояться только при четко определенных ограничениях. В то время как изменений в квалификационной системе или количества лицензий на Олимпиаду в видах спорта для "нейтральных" спортсменов с российским и белорусским паспортом, не произойдет.