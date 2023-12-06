Федецкий: Кварцяный на Волыни за 10 лет не построил ни одного искусственного поля. Говорит - я не застройщик

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал деятельность президента Ассоциации футбола Волыни Виталия Кварцяного.

– Вам лично интересна эта сфера, планируете туда входить (Роман Зозуля ранее заявил, что говорил с Федецким по поводу того, чтобы он был в его команде на выборах президента УАФ – прим.)?

– Конечно, мы же говорим о нашем будущем поколении. Чтобы иметь хороших футболистов в будущем, перспективных. Им нужно дать нужный старт-ап. То, что мы бегали и ставили кирпичи, чтобы можно было поиграть (главное, чтобы был мяч), не означает, что и это поколение должно быть таким же, как и мы. Детям нужны условия – квалифицированные тренеры, которых нужно учить, а не просто брать с улицы. С хорошей квалификацией, отношение к делу и детям. Думаю, должно быть множество детских турниров, чтобы детей тошнило от них, в хорошем смысле.

Приведу снова пример Волынской области. То, что вижу здесь – катастрофа. Здесь глава федерации Кварцяный был переизбран на третий срок, хотя у нас был кандидат. Человек, готовый "пахать", засучить рукава. В качестве кандидата был зарегистрирован, но его даже не допустили к тому, чтобы он рассказал о своей программе. Придумали какой-то статус, еще там что-нибудь. Извините, хе#ню полную, им даже не интересно человека послушать. А у человека были цели, и у всей команды. И я был, и Тарас Михалик. Но, тем не менее. Мне кажется, это временно. Если человек работает определенный срок в должности, то должен провести какой-то отчет того, что он сделал. Кварцяный за 10 лет не построил ни одного искусственного поля. Я ему этот вопрос напрямую задавал, он сказал: "Я не застройщик". А я ему: "Так вы не должны строить, а должны быть коммуникатором между частным бизнесом, между облгосадминистрацией, разными инвесторами". Должны быть заинтересованы, чтобы Волынский регион развивался в плане детской инфраструктуры.

А дальше найдутся люди. Насколько я знаю, многие готовы развивать. Но у них нет уверенности, кому довериться. В этом случае очевидно, что с Кварцяным никто не будет работать. Эта структура должна меняться, должны приходить молодые и амбициозные люди с современным видением и пониманием того, что нужно молодым футболистам. А это условия. Условия, квалифицированные тренеры – тогда будет по-другому развиваться детский футбол.

Должна быть определенная структура менеджеров, знающих, как правильно это распределить и направить. Чтобы программа была не на месяц или два, а смотреть вперед на несколько лет минимум на 3-5. Если у футболистов будут хорошие условия, то и сборная будет пополняться игроками, на которые обращают внимание европейские гранды. Не единичные случаи, как Мудрик, Судаков, Трубин. А будет систематически это, у многих клубов будет очередь из европейских команд.