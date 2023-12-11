Вацко: Есть информация, что Шевченко не хочет быть главой УАФ, есть другой очень авторитетный кандидат
Такую информацию журналисту дают "авторитетные источники"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что Андрей Шевченко, возможно, не станет президентом УАФ. Также, по данным источника, якобы есть еще один "серьезный" кандидат на эту должность.
"На днях несколько людей, которые я даже не знаю, знакомы ли они друг с другом, потому что их тысячи километров отдаляют друг от друга, назвали в личной беседе еще одного кандидата на пост президента УАФ.
Мол, Шевченко не хочет, и УАФ возглавит другой человек, очень известный в украинском футболе. Настолько известный, что мне даже страшновато стало, честно говоря.
Если бы один человек мне это сказал, я бы внимания не обратил, но двое. Люди информированные и очень влиятельные.
Поэтому, говорят разное, и я уже не знаю, что там уже решено на Олимпе", - сказал Вацко.
Напомним, что выборы президента УАФ должны состоятся 25 января 2024 года.
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