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Вацко: Есть информация, что Шевченко не хочет быть главой УАФ, есть другой очень авторитетный кандидат

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Такую информацию журналисту дают "авторитетные источники"

Вацко: Есть информация, что Шевченко не хочет быть главой УАФ, есть другой очень авторитетный кандидат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что Андрей Шевченко, возможно, не станет президентом УАФ. Также, по данным источника, якобы есть еще один "серьезный" кандидат на эту должность.

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"На днях несколько людей, которые я даже не знаю, знакомы ли они друг с другом, потому что их тысячи километров отдаляют друг от друга, назвали в личной беседе еще одного кандидата на пост президента УАФ.

Мол, Шевченко не хочет, и УАФ возглавит другой человек, очень известный в украинском футболе. Настолько известный, что мне даже страшновато стало, честно говоря.

Если бы один человек мне это сказал, я бы внимания не обратил, но двое. Люди информированные и очень влиятельные.

Поэтому, говорят разное, и я уже не знаю, что там уже решено на Олимпе", - сказал Вацко.

Напомним, что выборы президента УАФ должны состоятся 25 января 2024 года.

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Андрей Шевченко Виктор Вацко УАФ
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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romajan (Київ)
11.12.2023 в 18:07
Все-таки Зозуля?
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Комментарии 1
romajan (Київ)
11.12.2023 в 18:07
Все-таки Зозуля?
Ответить
0
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